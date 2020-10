Journée sur la promotion des micro-entreprises et startups et la préservation de l'environnement à Ghradaia

La ville de Ghardaia accueillera samedi 17 octobre la première journée d’information sur la promotion des micro entreprises, des start-up et de la préservation de l’environnement dans le secteur de l’énergie, a indiqué vendredi un communiqué du ministère de l'Energie.

Cette rencontre verra la participation de plusieurs ministres dont le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar, la ministre de l'Environnement, Nassira Banharrats, le ministre délégué de l'Environnement saharien, Hamza Al Sid Cheikh, le ministre délégué chargé de l'Economie de la Connaissance et des Startups, Yacine Oualid et le ministre délégué chargé des micro-entreprises, Nassim Diafat.

Cette importante rencontre qui s’inscrit dans le cadre du programme du gouvernement pour la relance et le développement des activités sectorielles pour le développement de l’innovation et la création d’emploi pour les jeunes, regroupera les représentants de l’administration centrale, des ministères, des entreprises Sonatrach, Sonelgaz et Naftal ainsi que de jeunes entrepreneurs, porteurs de projets de startups, et des chercheurs universitaires, selon la même source.

Elle constitue également, une occasion pour les jeunes et les universitaire de s’informer et de connaitre les importantes opportunités d’investissements offertes par le secteur de l’Energie et de l’environnement dans différents domaines d’activités.

Des communications sur des thèmes relatifs aux opportunités d’investissement pour les micro-entreprises et start-up ainsi que les opportunités dans le domaine de la valorisation des déchets auprès des filiales de Sonelgaz , les mécanismes à mettre en œuvre pour faciliter l’accès des micro-entreprises et des startups aux marchés lancés par Naftal ainsi que l'entrepreneuriat vert et durable, partenaire de la protection de l'environnement, seront présentées par de experts au cours de cette journée.

Trois panels sur l’innovation et le Développement Durable seront également à l’ordre du jour de cette journée, en marge de laquelle, les ministres effectueront une visite de travail à la wilaya pour s'enquérir des installations de leurs secteurs, informe le communiqué.