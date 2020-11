Réalisation d'une étude de base pour développer le secteur énergétique en Afrique

La Banque africaine de développement (BAD) et l'Agence de développement de l'Union africaine (AUDA-NEPAD) ont publié les recommandations d'une étude de base qui s'est penchée sur le développement d'un réseau et d'un marché énergétiques continentaux, a indiqué la BAD dans un communiqué publié sur son site web.

"L’étude, soutenue par l’Union européenne, est la première étape d’un projet ambitieux visant à créer un secteur énergétique efficace et compétitif qui aide à servir la vaste population non connectée de l’Afrique, ce qui est essentiel pour les perspectives économiques du continent", a précisé la même source.

La BAD a, dans ce cadre, organisé une table ronde regroupant les différents partenaires en fin de la semaine écoulée, lors de laquelle, les recommandations de l'étude ont été débattues.

Selon l'Institution financière, les ministres africains de l'énergie ont demandé à AUDA-NEPAD de promouvoir un plan directeur de transport continental lors de la réunion du Comité technique spécialisé de l'UA sur les infrastructures (transport, énergie et tourisme) qui s'est tenue à Nouakchott et au Caire en 2018 et 2019, respectivement.

Cité dans le communiqué de la BAD, le PDG de la Agence de développement de l'Union africaine-NEPAD a déclaré "cela changera la donne, car, à long terme, un réseau de transport continental permettra le commerce de l'énergie en Afrique, ainsi qu'en dehors du continent, avec l'Europe et l'Asie via les liens existants".

L'étude de base constitue la première des deux phases du plan directeur, tandis que la phase suivante implique l'élaboration du plan lui-même.

L'UE a accepté de soutenir la phase 1 dans le cadre de sa facilité d'assistance technique de l'UE (EU TAF) pour l'énergie durable, dans le cadre du partenariat Union africaine-Union européenne pour harmoniser le cadre réglementaire du marché unique de l'électricité en Afrique, a fait savoir la BAD.

Les objectifs de l'étude de base comprenaient: un examen des schémas directeurs existants développés par chacun des cinq pools énergétiques régionaux en Afrique et d'identifier la capacité de production d'électricité et la demande d'électricité jusqu'en 2063 et d'élaborer les termes de référence pour la phase 2.

"Notre continent a pour vision de développer un réseau électrique unique qui garantira un approvisionnement en électricité sûr, fiable, abordable et durable afin d'améliorer les perspectives économiques du continent, en particulier pour nos enfants.

Cela ne peut être réalisé qu'avec un plan directeur bien coordonné, largement accepté et hautement articulé ", a déclaré directeur de l'énergie à la Commission de l'Union africaine, Cheikh Bedda.

Selon la BAD, les recommandations de l'étude de base comprennent: la création d'une unité permanente pour élaborer le plan directeur afin de produire un transfert de compétences au sein de l'AUDA-NEPAD et des cinq pools énergétiques régionaux, et l'alignement du plan sur les projets d'infrastructure existants, tels que ceux identifiés dans le cadre du programme pour le développement des infrastructures en Afrique.

Les prochaines étapes consistent à élaborer les termes de référence pour la phase deux et à discuter de la manière dont le plan directeur sera financé.

Cité également par la BAD dans son communiqué, Kevin Kariuki, vice-président de Power, Energie, climat et croissance verte au Groupe de la Banque africaine de développement a déclaré:" le plan directeur continental fournira une feuille de route holistique pour connecter les pays les uns aux autres au sein d'un pool électrique régional unique et pour connecter les pools énergétiques en un marché unique de l'électricité, favorisant l'accès à l'énergie et l'intégration régionale".

Plus de 640 millions d'Africains n'ont pas accès à l'énergie, ce qui correspond à un taux d'accès à l'électricité pour les pays africains d'un peu plus de 40 %, le plus bas du monde, note la BAD.

La Banque a, dans ce sillage, ajouté que la consommation d'énergie par habitant en Afrique subsaharienne (hors Afrique du Sud) est de 180 kWh, contre 13000 kWh par habitant aux Etats-Unis et 6500 kWh en Europe. APS