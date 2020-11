OGC Nice : premier but de la saison pour Boudaoui

Le milieu de terrain international algérien, Hichem Boudaoui, a signé son premier but de la saison avec l’OGC Nice lors de leur déplacement sur le terrain du SCO Angers (0-3), ce dimanche au stade Raymond-Kopa, en match comptant pour la 9e journée du championnat de France de Ligue 1.

Incorporé à la 67e minute, l’Algérien s’est illustré dix minutes plus tard et valide la victoire de son équipe en scorant le 3e but des Aiglons à la 77e minute.

L’ancien joueur du Paradou AC a été à la conclusion d’une superbe action collective des Niçois. Bien placé au point de penalty, l’ancien joueur du Paradou AC a profité du dégagement raté du portier adverse et de la tête croisée de Gouiri pour accompagner le ballon au fond des filets.

Ce n’est certainement pas le but le plus difficile pour Boudaoui, dans sa jeune carrière, néanmoins, il va lui permettre de booster son capital confiance, et par la même occasion, marquer des points aux yeux de Patrick Vieira pour la suite de la saison.

Concernant les deux autres réalisations de l’OCGN, elles sont l’œuvre de Lopes (13’) et Lees-Melou (23e SP).

De son côté, le latéral droit des Verts, Youcef Atal, a fait son apparition à la 85e minute de cette partie.

À la faveur de cette 5e victoire de la saison, l’OGCN remonte à la 4e position avec un total de 17 points. La prochaine sortie en championnat des camarades du duo Attal-Boudaoui aura lieu le dimanche 8 novembre prochain, à domicile, face à l’AS Monaco dans le derby de la Côte d’Azur.