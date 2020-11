Sétif : vers la réception du 1er centre d’accueil de réinsertion et d’orientation des repris de justice

Un premier centre d’accueil, d’orientation et d’accompagnement des repris de justice sera réceptionné "dans les prochains jours" à Sétif, a indiqué mercredi, la présidente de l’association de médiation sociale et réinsertion sociale des repris de justice, Sarhouda Tounsi.

Première structure du genre dans la wilaya, cet établissement œuvrera à l’insertion sociale des repris de justice et à leur éviter de replonger dans la délinquance, a précisé Mme Tounsi.

Le projet qui affiche actuellement 95 % de taux d’avancement est le fruit "d’intenses efforts de coordination" avec les diverses institutions dont la commune de Sétif qui a mis à la disposition de l’association un local de 220 m2 près du marché "Abacha Amar" dont la réhabilitation a nécessité la mobilisation de 14 millions DA, a déclaré la présidente de l’association.

Le futur centre comptera plusieurs ateliers de formation en cuisine, pâtisserie, coiffure et esthétique et informatique et fonctionnera en coordination avec la direction de formation et d’enseignement professionnels et l’Agence nationale de gestion du microcrédit, a souligné Mme Tounsi qui a ajouté que cette structure accueillera les repris de justice et les femmes en détresse et les accompagnera jusqu’à l’amélioration de leurs situations.

La même militante associative a exhorté les chefs d’entreprises à éviter de demander le casier judiciaire et permettra à cette catégorie sociale de réintégrer la société et exercer des activités leur permettant de subvenir dignement aux besoins de leurs familles.