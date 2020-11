FAF : report des assemblées générales électives à une date ultérieure

La Fédération algérienne de football (FAF), a informé jeudi les différentes Ligues régionales du report, à une date ultérieure, des assemblées générales électives (AGE), prévues initialement à partir de ce samedi.

Dans un courrier adressé notamment à la Ligue nationale inter-régions (LIRF) et à la Ligue nationale de football amateur (LNFA), la FAF q indiqué que la décision prise par la FAF, fait suite "aux directives du Premier ministre Abdelaziz Djerad, et du ministre de la Jeunesse et des Sports Sid Ali Khaldi, concernant les dispositions supplémentaires de renforcement des mesures de prévention et de protection, engagées par les pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire, notamment l’interdiction relative aux réunions et assemblées générales".

"Les secrétaires généraux sont tenus d’assurer la continuité du travail des commissions électorales, en attendant les nouvelles dates des AGE. A cet effet, un nouveau calendrier sera communiqué ultérieurement", conclut l’instance fédérale.

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a instruit le jeudi 5 novembre, les départements ministériels pour "interdire, jusqu'à nouvel ordre, l'organisation de séminaires, de colloques, de réunions ou tout autre regroupement qui constituent autant de facteurs de propagation de l'épidémie".