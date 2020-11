Programme de partenariat avec l’UNICEF pour la promotion de l’enfance

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a annoncé samedi à partir de Tipasa un programme de partenariat avec le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) pour la promotion de l'enfance et prendre plus soin de cette catégorie vulnérable.

« Ce projet de partenariat vise à promouvoir les droits de l’enfant et l’habiliter à des postes de responsabilité futurs, suivant une stratégie et des normes internationales en partenariat avec l’UNICEF », a indiqué la ministre en marge de sa participation à la campagne nationale de reboisement dont le coup d’envoi a été donné par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, à partir de Tipasa et ayant coïncidé avec la Journée internationale des droits de l'enfant.

Mme Krikou a ajouté que ce programme a également pour objectif d’« Œuvrer à la découverte de talents au niveau des centres éducatifs et pédagogiques relevant du secteur de la solidarité nationale, avant de leur fournir les conditions d’émerger à l’échelle internationale, à travers l’UNICEF », a-t-elle dit, soulignant l'existence d'une « Forte volonté politique pour une prise en charge idoine de l’enfance, notamment les catégories aux besoins spécifiques ».

Pour sa part, le représentant de l'UNICEF en Algérie, Isselmou Boukhari, a assuré que le programme de partenariat avec le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme « Vise essentiellement la prise en charge de tous les enfants, dont notamment ceux des catégories aux besoins spécifiques ».

Allant dans le détail dudit programme, M. Boukhari a précisé que ce dernier vise dans un premier temps, « La découverte de talents en herbe dans différents domaines (science, culture, sport) en vue de leur encadrement, puis la mise à leur disposition d’un environnement propice pour faire émerger leurs capacités, affiner leurs talents et les préparer à des postes de responsabilité à venir ».

Par la suite, il sera question d’élargir ce partenariat au secteur privé et à la société civile, en vue d’une meilleure prise en charge des enfants qui représentent, explique le représentant de l’UNICEF en Algérie.