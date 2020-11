Ait Ali appelle les entreprises canadiennes à créer des investissements durables en Algérie

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham a appelé, lundi, les entreprises canadiennes à créer des investissements durables en Algérie dans divers secteurs, a indiqué un communiqué du ministère.

"Le ministre de l’Industrie, a reçu, lundi au siège du ministère, l’Ambassadeur du Canada en Algérie, Christopher Wilkie, à qui il a expliqué la nouvelle orientation économique et les réformes engagées dernièrement pour améliorer le climat des affaires et instaurer un cadre législatif et réglementaire stable et durable notamment pour les investissements étrangers", précise la même source.

Il a, dans ce cadre, appelé les entreprises canadiennes à "s’inscrire dans cette nouvelle démarche et à créer des investissements durables en Algérie notamment dans les secteurs de l’agroalimentaire, de l’agriculture et des mines".

Au cours de cette audience, les deux parties ont également évalué l’état des relations économiques bilatérales, qui "demeurent en deçà des attentes en dépit du grand potentiel existant entre les deux pays, et les moyens de les développer notamment dans le domaine industriel", ajoute le communiqué.

Pour sa part, l’ambassadeur canadien a exprimé la volonté de son pays à saisir les grandes potentialités que recèlent l’Algérie et le Canada tout en affichant l’intérêt des entreprises canadiennes pour l’investissement en Algérie.

APS