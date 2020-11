BMS : des pluies sous forme d'averses orageuses sur les wilayas de l'Ouest à partir de jeudi soir

Des pluies parfois sous forme d'averses orageuses affecteront les wilayas de l'Ouest du pays à partir de ce jeudi soir, indique l'Office national de la météorologie (ONM) dans un bulletin spécial (BMS).

Placées au niveau de vigilance Orange, les wilayas concernées par les pluies sont Tlemcen, Ain Temouchent, Oran, Sidi Bel Abbes, Naâma et le Nord de Béchar, et ce à partir de ce jeudi à 21h00 jusqu'à vendredi à 15h00 au moins, avec des quantités estimées entre 20 et 40 mm , précise la même source.

Des rafales de vent sous orages sont également prévues, ajoute l'ONM.