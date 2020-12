NAHD : 4 joueurs testés positifs au Covid-19, forfaits à Biskra

Le NA Husseïn-Dey sera privé de quatre joueurs titulaires, testés positifs au Covid-19, en vue du match en déplacement face à l’US Biskra, pour le compte de la 2e journée de Ligue Une, indique jeudi, Nasria Chérif Abdeslam, manager général du club algérois.

« Si Ammar, Chouiter, Nadji et le gardien de but Benchlef ont été testés positifs, ils ne pourront pas effectuer le voyage à Biskra. Il s’agit d’un véritable coup dur pour l’équipe, d’autant plus qu’ils sont considérés comme des éléments clés dans le dispositif du staff technique. On leur souhaite un prompt rétablissement et un retour rapide parmi mous, " a indiqué le manager général du Nasria Chérif Abdeslam.

Outre ces défections, l'entraîneur du NAHD Nadir Leknaoui devra également composer sans l’attaquant Mourad Benayada, suspendu un match ferme pour " contestation de décision".

Le staff technique aura certainement du pain sur la planche pour composer un onze compétitif et conquérant en vue de ce déplacement périlleux du côté de la capitale des " Ziban".