Transport aérien: reprise des vols domestiques

Les vols domestiques ont repris dimanche à travers les aéroports du pays, après neuf mois de suspension suite à la propagation de la pandémie du Covid-19.

La reprise concerne la totalité des dessertes de/vers les wilayas du sud du pays et, dans une première étape, 50% des vols desservant celles du nord du pays.

La décision vient en application des instructions du président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus (COVID-19) et de l'autorité sanitaire.

La levée de la mesure de suspension des services aériens de transport public de passagers sur le réseau domestique reste toutefois tributaire de la mise en œuvre et du strict respect des protocoles sanitaires spécifiques aux aéroports et à bord des aéronefs, élaborés sur la base des recommandations des autorités de l’aviation civile et adoptés par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus (COVID-19).

A ce titre, les compagnies nationales de transport aérien ont été chargées de multiplier les campagnes d’information en direction des usagers sur les mesures de prévention et de protection contenues dans les protocoles sanitaires et exigées pour les opérations d’embarquement et de transport.

La compagnie aérienne Air Algérie avait récemment renforcé les opérations de nettoyage et de désinfection de ses avions afin de limiter les risques de transmission du coronavirus en prévision de la reprise des vols domestiques, avec notamment la désinfection de toutes les surfaces en contact avec les passagers telles que les accoudoirs, tablettes et écrans, et par la mise en place d'une procédure spécifique de désinfection par pulvérisation d'un produit virucide homologué.

Les vols commerciaux internationaux de/et vers l'Algérie demeurent toutefois suspendus jusqu'à nouvel ordre, les dessertes extérieures concernent seulement le rapatriement des citoyens bloqués à l'étranger.

