Etats-Unis: Biden promet 100 millions de vaccinations au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir

Le président élu américain Joe Biden s'est fixé un objectif de 100 millions de vaccins contre Covid au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir, rapportent les médias.

Présentant son équipe de santé pour sa prise de fonction le 20 janvier, il a exhorté les Américains à "se masquer pendant 100 jours".

Mardi, un rapport a ouvert la voie à l'approbation et au déploiement d'un vaccin Pfizer / BioNTech pour les Américains, selon la BBC News.

Les Etats-Unis ont enregistré jusqu'à présent plus de 15 millions de cas d'infection au coronavirus et 285 000 décès, selon les recherches de l'Université Johns Hopkins.

De nombreuses régions du pays connaissent des pics d'infections, avec un nombre record de personnes hospitalisées, certains experts accusant des millions de voyages au cours des dernières vacances de "Thanksgiving".

Le président élu assistait à une conférence de presse au Delaware au cours de laquelle il a présenté le procureur général de Californie Xavier Becerra comme sa nomination au poste de secrétaire à la Santé et son choix de Rochelle Walensky à la tête des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

M. Biden a déclaré: "Mes 100 premiers jours ne mettront pas fin au virus Covid-19. Je ne peux pas le promettre.

Dans les 100 premiers jours, "nous pouvons changer le cours de la maladie et changer la vie en Amérique pour le mieux".

Mais il a averti que les efforts contre les coronavirus pourraient "ralentir et stagner" si le Congrès ne concluait pas les pourparlers bipartisanes et ne présentait pas d'urgence un financement.

Ramener les enfants à l'école serait également une priorité, a-t-il déclaré.

M. Biden a donné peu de détails sur la manière dont le plus grand programme de vaccination de l'histoire des Etats-Unis serait mis en œuvre.

Il s'est plaint la semaine dernière de n'avoir reçu aucun plan de déploiement de la part de l'administration Trump.

Donald Trump a assisté à un sommet à la Maison Blanche de son programme de vaccination Covid appelé Operation Warp Speed ??et a salué l'approbation attendue des vaccins Moncef Slaoui, le principal scientifique de l'opération Warp Speed, n'a toujours pas rencontré l'équipe de Biden et devrait le faire cette semaine.

L'administration Trump espère vacciner jusqu'à 24 millions de personnes d'ici la mi-janvier.

Le président sortant a également signé un décret visant à faire en sorte que les Américains aient la première priorité pour recevoir des doses - une décision qui semblait suivre sa politique de longue date, "America First".

L'administration de M. Trump s'est inscrite à 100 millions de doses initiales du vaccin Pfizer / BioNTech, mais un membre du conseil d'administration de Pfizer a déclaré que la possibilité d'en acheter plus avait été refusée à plusieurs reprises et que plus de 100 millions pourraient ne pas être disponibles avant juin.

L'équipe d'Opération Warp Speed ??a déclaré que sa politique était de traiter avec un certain nombre de fabricants de vaccins.

Certains médias américains ont déclaré que le décret reflétait la crainte que les fournitures ne soient pas suffisantes.

Les régulateurs américains ont confirmé mardi que le vaccin Pfizer / BioNTech Covid était efficace à 95%, ouvrant la voie à son approbation pour une utilisation d'urgence.

La Food and Drug Administration (FDA) n'a trouvé aucun problème de sécurité pour arrêter l'approbation du vaccin et se réunit jeudi pour prendre une décision formelle.