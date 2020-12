De fortes chutes de pluies et des vents violents sur le nord du pays : La Protection civile « mieux formée pour intervenir efficacement »

Ces dernières 24 heures ont été marquées, dans le nord du pays, par de fortes chutes de pluies et des vents violents. Face à ces intempéries, les services de la Protection civile sont aujourd’hui « mieux formés pour intervenir efficacement sur le terrain et venir en aide aux personnes en difficultés », affirme Abdelkrim Chelghoum, président du Club des risques majeurs, au micro de Hamid Belkacem de la Chaine 3 de la Radio Algérienne.

M. Chelghoum estime qu’avec l’expérience des plans ORSEC (organisation des secours, ndlr), la Protection civile a su capitaliser ses expériences en matière d’intervention, et dispose, à présent, d’« équipes très performantes ». « Les risques majeurs, c’est quoi ? C’est toujours le retour d’expérience, et puis la correction », une méthode que la Protection civile applique bien », témoigne-t-il.

C’est le cas notamment à Tlemcen où des rafales de vents dépassant les 60 km/heure, accompagnées de pluies, ont déraciné des arbres, des panneaux publicitaires et détérioré des lignes électriques, privant, du coup, certaines localités de l’électricité. « Une situation qui a mis en alerte la Protection civile de la wilaya », rapporte Kamel Abdelkader, correspondant local de la radio Chaine 3.

Les intempéries, c’est aussi un risque accru d’accidents de la circulation. « Durant les dernières 24 heures, les éléments de la Protection civile ont effectué 92 interventions, suite à plusieurs accidents à travers le territoire national qui ont causé la mort de 8 personnes et la blessure à 85 autres. Les blessés ont été pris en charge par les secouristes de la Protection civile sur les lieux des accidents, avant leur évacuation vers les structures de la santé », résume Mohand-Arezki Nait Braham, de la Protection civile, au micro de Lyes Derguini de la radio Chaine 3.

La Protection civile ne se limite pas à intervenir pour prendre en charge les accidentés de la route, elle organise, aussi, régulièrement, des campagnes de sensibilisation, pour inciter les conducteurs à plus de prudence au volant de leurs véhicules. C’est le cas, notamment, à Sidi Bel Abbès. La correspondante locale de la Chaine 3, Ines Mohamed a tendu le micro au capitaine Kada Ouared, chargé de la communication de la Protection civile de cette wilaya, qui confirme : « La protection civile a initié plusieurs campagnes de sensibilisation avec ses partenaires, les associations, en direction des automobilistes, à travers les ondes de la radio et sur les routes nationales et les chemins de wilayas ».