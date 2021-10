Accidents de la circulation: 33 morts et 1.408 blessés en une semaine

Trente-trois (33) personnes ont été tuées et 1.408 autres blessées dans 1.190 accidents de la circulation survenus durant la période du 3 au 9 octobre au niveau national, indique, ce mardi, la Direction générale de la Protection civile (DGPC), dans un communiqué. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Tiaret avec 6 personnes décédées sur le lieu de l'accident et 16 autres blessées suite à 13 accidents de la route, note la DGPC.

Les services de la Protection civile ont, en outre, effectué 1.509 interventions pour procéder à l'extinction de 1.184 incendies urbains, industriels et incendies divers, indique le communiqué, soulignant que la wilaya d'Alger a enregistré, à elle seule, 115 interventions pour l'extinction de 84 incendies.

Il a été également effectué, durant la même période, 4.490 interventions pour l'exécution de 3.932 opérations d'assistance aux personnes, ainsi que le sauvetage de 258 personnes en danger.

Pour ce qui est des activités de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué durant une semaine, 340 opérations de sensibilisation à travers le territoire national, rappelant aux citoyens la nécessité du port de la bavette, le respect du confinement ainsi que les règles de la distanciation physique.

Les mêmes unités ont également effectué 200 opérations de désinfection générale à travers le territoire national, touchant l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, conclut la même source.

APS