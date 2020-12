Coupe d'Algérie militaire : Chanegriha préside la cérémonie de la finale

Le général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a présidé la cérémonie de la 48e édition de la finale de la Coupe d'Algérie militaire de football, dimanche à Alger, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Avant le début de cette finale opposant l'équipe du Commandement des forces terrestres à celle du Commandement de la gendarmerie nationale au Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires de Ben Aknoun, le général de Corps d'Armée a procédé à l'inauguration de la piscine olympique nouvellement réalisée, "dans le cadre de la stratégie du Haut Commandement, visant la mise à disposition de toutes les potentialités matérielles et humaines, à même de promouvoir le sport dans les rangs de l'Armée nationale populaire et hisser la préparation et l'aptitude physique des personnels au niveau escompté", précise la même source.

A cette occasion, le général de Corps d'Armée a suivi un exposé exhaustif sur le sport militaire, présenté par le Chef du service des sports militaires du département emploi-préparation de l'Etat-Major de l'ANP, suivi d'une présentation sur la nouvelle piscine olympique, "une infrastructure à laquelle le Haut Commandement de l'ANP a accordé l'attention requise, en la dotant d'équipements sportifs modernes, selon les critères internationaux applicables dans ce domaine, et ce, dans le but de réunir les conditions idoines pour la préparation de nos sportifs militaires et contribuer à l'obtention, aux plans national et international, d’excellents résultats qui s’élèvent à l'image du sport militaire au sein de l'Armée Nationale Populaire".

Il a également honoré, entre les deux mi-temps, Mohamed Maouche et Abdelhamid Zouba, anciens joueurs de l'équipe du Front de libération nationale, ainsi qu'Abderahmane Mahdaoui, entraîneur de l'équipe nationale militaire de football.

APS