Benbouzid dévoile les projets phares relatifs à la numérisation du secteur de la santé

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a dévoilé, dimanche à Alger, les projets phares inscrits dans le cadre de la stratégie de numérisation du secteur de la santé visant à assurer une prise en charge sanitaire de qualité au profit des citoyens.

Soulignant que cette stratégie reposait sur l'actualisation et la modernisation des structures sanitaires et leurs activités, le ministre a annoncé le lancement, dans une première étape, de six projets numériques, à savoir "un projet d'hôpital numérique, un projet de numérisation des relations contractuelles avec les instances de la sécurité sociale, un projet d'adoption du numéro d'identification de la carte biométrique ainsi que son introduction dans le dossier médical électronique du patient, un projet de numérisation de l'administration centrale et son raccordement aux établissements sanitaires, un projet de numérisation des plans d'activité des structures sanitaires et un projet de pharmacie électronique".

Lors d'une rencontre d'évaluation sur les activités engagées par le ministère en vue de numériser le secteur, M. Benbouzid a fait savoir que ces projets "constitueront un facteur de force pour notre administration et notre stratégie en vue d'accomplir les missions du secteur", ajoutant que le traitement des données, dans l'avenir, ne prendra que quelques minutes ce qui permettra de prendre les meilleures décisions en temps réels.

Il a appelé, dans ce sens, à la conjugaison impérative des efforts de tous les professionnels de la santé et à la contribution de l'ensemble des parties concernées par ce projets", indiquant que la mise en valeur du facteur humain "sera décisif en cette phase notamment la révision de la formation continue pour aider les staffs administratifs à maitriser les nouvelles techniques".

APS