Projet de partenariat triangulaire entre la CNMA, le CNIF et l’AGM Holding

Un projet de convention de partenariat de type triangulaire réunissant la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), les Conseils nationaux interprofessionnels de la filière céréales et pommes de terre (CNIF) ainsi que le Groupe mécanique AGM Holding SPA sera mis en place prochainement en vue de participer au développement du secteur agricole, a indiqué samedi un communiqué de la CNMA.

"La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), les Conseils nationaux interprofessionnels de la filière céréales et pommes de terre (CNIF) ainsi que le Groupe mécanique AGM HOLDING SPA, se sont réunis mercredi 23 décembre 2020 au siège de la CNMA, en vue de la mise en place d’un cadre partenarial type triangulaire et de débattre des possibilités futures de coopération", a précisé la même source.

"Ce partenariat sera régi par une convention cadre entre les différents parties et acteurs économiques notamment dans les domaines liés à la mécanisation et l’adaptation de matériels agricoles (tracteurs, moissonneuses batteuses, matériels de travail du sol et de transport..) en vue d’une meilleure sécurisation et efficacité où chaque partie trouvera un intérêt qui œuvrera directement dans l’intérêt national", a ajouté le communiqué.

La CNMA ambitionne de contribuer à travers ce partenariat et la mise en relation des opérateurs des différents secteurs d’activité, à participer à la sécurisation des revenus des producteurs, à la réduction de la facture d’importation pour atteindre ensemble un objectif commun, celui de la sécurité alimentaire.

Ces trois opérateurs économiques du secteur agricole ont débattu lors de cette rencontre d’un projet de convention de partenariat en vue de participer concrètement au développement du secteur par l’accompagnement dans la gestion et la prévention des risques et aussi dans la formation et le service après-vente, a fait savoir le communiqué.

Ce nouveau mode opératoire CNMA- CNIF-pommes de terre/céréales et Groupe mécanique AGM HOLDING SPA sera bénéfique à l’ensemble des intervenants, notamment pour les producteurs, transformateurs et stockeurs, ainsi que les adhérents du Groupe mécanique AGM HOLDING, qui bénéficieront auprès du réseau de la CNMA, constitué de 67 Caisses régionales (CRMA) de couvertures d’assurances adaptées sécurisant leurs revenus à travers la prise en charge des risques liés à leurs activités et les responsabilités concourantes et autres couvertures relatives au patrimoine.

La CNMA vise à travers ce partenariat à participer à l’organisation de la filière pomme de terre, céréales et à assurer son rôle économique dans la gestion des risques et l’accompagnement techniques des agriculteurs dans leurs activités, en encourageant les producteurs et les transformateurs à améliorer leurs productions, à maitriser les techniques agricoles modernes et de stockage.

En outre, la CNMA met à la disposition des intervenants de la filière l’expérience des experts agricoles par des visites et des conseils périodiques pris en charge par les différentes caisses régionales dans le cadre de ses missions en tant qu’assureur conseil de proximité et d’accompagnateur du monde agricole.

