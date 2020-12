Banque nationale d'Algérie : lancement d'un nouveau service de préouverture d'un compte bancaire en ligne

La Banque Nationale d’Algérie (BNA) a annoncé mercredi le lancement d'un nouveau service qui permet d’effectuer la préouverture d'un compte bancaire en ligne, a indiqué un communiqué de cette banque publique.

Ce service destiné aux particuliers est accessible 24H/24 et 7J/7 via l’application mobile BN@tic (dans l’espace public en cliquant sur l’icône "Ouvrir un compte"), mais aussi à travers le site e-banking de la BNA : "https://ebanking.bna.dz/customer/" en cliquant sur le bouton "OUVERTURE COMPTE EN LIGNE", explique la BNA.

Une troisième option est proposée au client, à savoir la préouverture du compte en ligne via le site dédié à cet effet par la BNA : "https://ouverture-de-compte.bna.dz/accountsignup/", ajoute la même source.

Cette nouvelle solution permet de procéder à une préouverture de différents types de comptes tels que le compte chèque, le compte épargne classique et compte épargne mostakbaly, le compte chèque islamique, le compte épargne islamique avec ou sans rémunération et le compte investissement islamique, détaille la banque.

Pour procéder à une préouverture, le client devra remplir le formulaire mis à sa disposition en ligne et le scanner puis téléverser les documents demandés (Acte de naissance, certificat de résidence et pièce d’identité de l’intéressé ou du tuteur), relève le communiqué.

Ajoutant que le client pourra, par la suite, prendre un rendez-vous dans une agence de son choix afin de finaliser la procédure d’ouverture du compte.

Inauguration de deux nouveaux espaces digitaux

D’autre part, la Banque a procédé, le même jour, à l’inauguration, sous l’égide de son P-dg, Miloud Ferahta, de deux nouveaux espaces digitaux.

Il s’agit de l’agence Hussein Dey (611) située dans la rue Tripoli et l’agence Oran (952) située dans la wilaya d’Oran, portant le nombre de ces espaces digitaux à douze (12), annonce la BNA.

Les espaces digitaux de la BNA sont composés d’un coin automatique, disponible 24H/24 et 7J/7, doté d’automates : Distributeurs Automatique de Billet (DAB) et Guichet Automatique de Banque (GAB) pour effectuer différentes transactions bancaires, rappelle la banque.

Ajoutant que ces espaces disposent, en outre, d'un coin digital doté de tablettes tactiles donnant accès à la plateforme e-Paiement, aux simulateurs de crédit, notamment ceux de financement islamique et d’assurance.

Il est, aussi, possible d'accéder, grâce à ses tablettes, au site web de la Banque ainsi qu’au service de Visioconférence qui permet de rentrer en contact avec un chargé de clientèle à distance, explique le communiqué qui souligen que l’espace digital Hussein Dey (611) dispose d’un chargé de clientèle, et ce pour assurer plus de proximité avec les citoyens.

A travers ces actions, la BNA réaffirme sa volonté de poursuivre sa politique de modernisation et de digitalisation de ses activités et de ses sièges d’exploitation en proposant à sa clientèle une gamme de produits et services innonvants offrant plus d’alternatives pour effectuer les opérations bancaires, souligne la même source.

Les informations relatives aux espaces digitaux de la Banque ainsi que ses offres commerciales sont disponibles sur les pages officielles des réseaux sociaux et sur le site web de la Banque, conclut le communiqué.