Plus de 10 millions d'enfants souffriront de malnutrition aiguë en 2021 dans plusieurs pays, a déclaré mercredi le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), avertissant que sans action urgente, les chiffres pourraient encore augmenter.

Ces pays et régions, à savoir, - la République démocratique du Congo (RDC), du nord-est du Nigéria, du Sahel central, du Soudan du Sud et du Yémen.

Connaissent de " terribles crises humanitaires", et sont en outre confrontés à une intensification de l'insécurité alimentaire, à la pandémie de nouveau coronavirus et, à l'exception du Sahel central, à "une famine imminente", selon l'agence onusienne.

La situation risquant de s'aggraver en 2021, l'UNICEF a appelé les acteurs humanitaires sur le terrain dans ces pays ainsi que la communauté internationale à élargir d'urgence l'accès et le soutien aux services de nutrition, de santé, d'eau et d'assainissement pour les enfants et les familles.

"Pour les pays sous le choc des conséquences des conflits, des catastrophes et du changement climatique, la Covid-19 a transformé une crise nutritionnelle en une catastrophe imminente", a déclaré la Directrice exécutive de l'UNICEF, Henrietta Fore, citée dans un communiqué de presse, relayé par le site officiel de l'ONU.

Les familles qui luttent déjà pour nourrir leurs enfants et elles-mêmes sont maintenant au bord de la famine, a-t-elle ajouté.

"Nous ne pouvons pas les laisser être les victimes oubliées de 2020".

Selon la même source, au Nigéria, on s'attend à ce que plus de 800.000 enfants souffrent de malnutrition aiguë, dont près de 300.000 de malnutrition aiguë sévère, avec le risque d’une mort imminente.

La situation est particulièrement alarmante dans les régions du nord-est du pays, qui souffrent des violences du groupe terroriste Boko Haram.

En RDC, le nombre d'enfants souffrant de malnutrition aiguë pourrait atteindre 3,3 millions, dont au moins 1 million souffrant de malnutrition aiguë sévère, tandis qu'au Soudan du Sud, ces chiffres pourraient être respectivement de 1,4 million et 313.000, a ajouté l'agence onusienne.

S'agissant des pays du Sahel central que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger, l'aggravation des conflits, des déplacements et des chocs climatiques pourrait porter le nombre total d'enfants malnutris à 2,9 millions, dont 890.000 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère.

Concernant le Yémen ravagé par un conflit, l'UNICEF a également averti que plus de deux millions d'enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë, dont près de 358.000 souffrent de malnutrition sévère - un nombre qui devrait augmenter.

L'agence onusienne a lancé un appel de fonds de plus d'un milliard de dollars pour soutenir ses programmes de nutrition pour les enfants des pays touchés par des crises humanitaires en 2021.