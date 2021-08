RDC: L'UNICEF s’inquiète de l’impact sur les enfants des nouveaux cas de peste bubonique

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) s’est inquiété de l’impact sur les enfants des nouveaux cas de peste bubonique dans la province de l’Ituri, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC).

"La peste bubonique a été signalée dans des régions qui n’avaient pas connu de cas depuis plus de 15 ans, et dans des régions où elle n’était apparue que très peu ou pas du tout auparavant", a prévenu mercredi l'agence onusienne dans un communiqué.

Cette maladie apparaît maintenant près des frontières avec le Soudan du Sud et l’Ouganda, indique-t-on.

Selon l’UNICEF, les nouvelles recherches montrent que les enfants sont particulièrement susceptibles de contracter la peste bubonique.

Le Fonds demande de l’aide pour soutenir les communautés touchées grâce à une campagne d’éradication des rats et des puces, et de construction de maisons plus résistantes aux rongeurs et insectes dangereux.

