PME : Les jeunes promoteurs peuvent désormais bénéficier du refinancement de leurs entreprises en difficulté

Un décret présidentiel permettant aux jeunes de bénéficier du refinancement de leurs entreprises en difficulté, a été publié au numéro 1 du Journal officiel (JO), a indiqué mercredi un communiqué du ministère délégué chargé de la micro-entreprise.

En effet, il s'agit du décret N 20-441 du 30 décembre 2020 modifiant et complétant le décret présidentiel N 96-234 du 02 juillet 1996, relatif au soutien à l'emploi des jeunes, a précisé le communiqué.

Ce décret s'inscrit, ajoute la source, dans le cadre de la démarche du Président de la République visant à adopter une approche économique efficace dans la création des activités et des projets économiquement rentables à travers l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE) et suivant les nouvelles mesures prises à cet effet.

Aux termes dudit décret, "les jeunes promoteurs peuvent, si nécessaire et à titre exceptionnel, bénéficier du refinancement de leurs entreprises en difficulté".

En outre, le montant de l'investissement ne saurait dépasser dix (10) millions de dinars algériens, a poursuivi la même source, ajoutant que "le seuil de l'investissement est cumulé en fonction du nombre de jeunes promoteurs, lorsque le projet est réalisé sous forme de groupement, en vue de favoriser la synergie entre les micro-entreprises à valeur ajoutée".

Par ailleurs, "les investissements sont réalisés par les jeunes promoteurs à titre individuel, collectif ou sous forme de groupement selon l'une des formes d'organisation d'entreprise, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur".

Aux termes de l'article 09 du même décret, "les jeunes promoteurs peuvent bénéficier de locaux dans des micro-zones spécialisées aménagées au titre de la location, pour les activités de production de biens et de services".

Dans les dispositions du même décret, la dénomination de "l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes" est remplacée par celle de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat".

APS