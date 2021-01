Tosyali exporte 7.000 tonnes de fil machine vers la Mauritanie

Le complexe sidérurgique "Tosyali", implanté à Bethioua (Est d’Oran) a procédé à l’exportation de 7.000 tonnes de fil machine vers la Mauritanie, a-t-on appris vendredi de la cellule de communication de cette entreprise.

Cette opération, la seconde du genre depuis le début de l’année en cours, a été effectuée jeudi.

Ce produit industriel a été chargé au niveau du port de Mostaganem. Il sera réceptionné au port de Nouakchott, a-t-on indiqué de même source.

Une quantité de 7.000 tonnes de rond à béton a été exportée vers l’Angleterre au début de cette nouvelle année.

L’entreprise Tosyali prévoit durant le premier trimestre de l’année en cours l’exportation de 100.000 tonnes de divers produits dont 4.000 tonnes de fer à béton vers le Sénégal, 1.000 tonnes vers le Bénin et un total de 82.000 tonnes du même produit vers l’Angleterre, les Etats-Unis et la Belgique, a-t-on indiqué de même source.

Ces opérations d’exportation permettront à l’entreprise d’engranger quelque 60 millions USD, précise-t-on à la cellule de communication de l’entreprise.

Durant l’année écoulée, quelque 140.000 tonnes de différents produits comme le fer à béton, le fil machine et le tube spiral et autres ont été exportées vers l’Angola, le Sénégal, l’Angleterre, le Canada, les Etats-Unis, la Roumanie et l’Italie, rappelle-t-on.