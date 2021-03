Oran : exportation de 27.000 tonnes de rond à béton vers les Etats unis d’Amérique

Le complexe sidérurgique "Tosyali" de Bethioua (Oran) a exporté 27.000 tonnes de rond à béton vers les Etats-Unis, a-t-on appris lundi auprès de la cellule de communication du complexe.

L'opération qui a eu lieu dimanche est la troisième de différents produits du complexe au titre de l'année en cours. Elle a porté sur l'exportation de 18.000 tonnes à partir du port de Mostaganem et de 9.000 tonnes depuis le port d'Oran, a-t-on indiqué, rappelant qu'au début de l'année en cours, 7 000 tonnes de rond à béton ont été exportées vers la Grande-Bretagne et 7 000 tonnes de fils de fer vers la Mauritanie.

Le complexe sidérurgique de Bethioua a programmé, pour le premier trimestre 2021, une opération d'exportation d’environ 100 000 produits sidérurgiques divers dont 4000 tonnes de rond à béton vers le Sénégal et le Bénin et 82 000 tonnes du même produit vers la Grande Bretagne et les USA, a-t-on fait savoir.

Pour rappel, le complexe "Tosyali" avait exporté l’année dernière, 140.000 tonnes de différents produits dont l’acier, les tubes d'acier en spirale de gros volume, les fils métalliques et autres produits vers l’Angola, le Sénegal, la Grande Bretagne, le Canada, les USA, la Roumanie et l'Italie.(APS)