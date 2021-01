Kamal El Fahsi pour la RAI : Le Makhzen crée des crises dans la région pour protéger des intérêts impérialistes

Le militant politique marocain et figure de l’opposition, Kamal Al-Fahsi, a déclaré, que « Le régime marocain est un système client du mouvement colonial et du mouvement sioniste depuis des décennies, et qu'il a été le protecteur des intérêts impériaux dans la région ».

Dans une interview exclusive, accordée à la Radio Algérienne Internationale (RAI) , l'opposant a estimé que « la normalisation avec l'entité sioniste a été annoncée dans une période où le régime marocain traverse ses crises les plus graves, à cause de ses politiques anti-nationales et anti-démocratiques ainsi que la main de fer qu'il exerce sur les citoyens marocains sans défense », tout en qualifiant « ces ppratiques utilisées contre le peuple sahraoui de pires pratiques coloniales ».

Le politicien, a commenté la décision, de la normalisation des relations avec l’entité sioniste, récemment annoncé par le gouvernement marocain, « Je ne pense pas que le régime marocain ait fait des concessions aux États-Unis d’Amérique eux-mêmes pour obtenir la reconnaissance de la marocanité du Sahara Occidental, mais plutôt une tentative de sa part de se rapprocher du lobby sioniste », a-t-il indiqué.

Kamal Al-Fahsi a décrit la décision de Trump d'unilatérale, en concluant un accord qui sert leurs intérêts sans prendre en compte les institutions, notamment du côté américain. « La classe alliée à lui, qui contrôle les moyens de production et les marchandises du pays, utilise les institutions du pays pour pouvoir tout garder sous leurs contrôle », a-t-il expliqué.

« Nous ne sommes pas surpris qu'il viole les lois internationales. Les Nations Unies ont un comité qui suit la question du Sahara Occidental, la discipline des lois internationales est quelque chose qui ne peut être abandonné. Sinon, nous tombons tous dans le hasard », a-t-il conclu.