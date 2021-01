FAA : l'AG élective décalée au lundi 8 février

L'Assemblée générale élective de la Fédération algérienne d'athlétisme (AGE/FAA), initialement programmée le 7 février, a été décalée au 8 février (9h30) au siège du Comité olympique et sportif algérien (COA), a annoncé jeudi la FAA.

"Dans le souci de permettre aux membres statutaires de l'AG d'organiser les Championnats régionaux de cross-country, prévus le 6 février, l'AGE initialement programmée le 7 février, a été décalée au 8 février (9h30) au siège du Comité olympique et sportif algérien (COA)", précisé la FAA dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

C'est le deuxième report de l'AGE, après celui du 3 février avant le publication du calendrier de déroulement des assemblées générales électives (AGE) des fédérations sportives nationales, dévoilé mercredi par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

"Afin d'éviter la concentration des AGE durant les mêmes dates et en vue d'assurer le suivi rigoureux du processus de renouvellement", le MJS a scindé les 54 fédérations et associations (sport féminin) en trois groupes (du 20 janvier au 19 février, du 20 février au 19 mars et du 20 mars au 15 avril) et a établi un calendrier sur la base de l'état d'avancement des inspections des services compétents.

Figurant dans le premier groupe, la FAA a donc, dans un premier temps programmé son AGE pour dimanche 7 février, avant de la décalée de 24h.

La FAA a également indiqué que le dépôt des candidatures est ouvert jusqu'au du 31 janvier (12h00).

La commission des candidatures, composée de M'hamed Cheboub, Saïd Ahmim et Kamel Moussaoui, qui se réunira le 1er février, a fait savoir que trois candidats ont postulé pour briguer le poste de président, à savoir le président sortant, Abdelhakim Dib, Kamel Benmissi (ancien président de la FAA) et Farid Boukaïs, l'actuel président de la Ligue d'athlétisme de Tizi-Ouzou.

APS