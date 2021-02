Cité universitaire d’Ouled Fayet II : le décès de l'étudiante est dû à un court-circuit

Le décès de l'étudiante Bekkouche Nacéra est dû à un court-circuit électrique au niveau d'une résistance à l'intérieur de sa chambre et non à l'explosion d'une bouteille de gaz, a affirmé samedi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans un communiqué.

"Suite au drame qui a endeuillé la famille universitaire après le décès de l'étudiante Bekkouche Nacéra, résidente à la Cité universitaire pour filles Ouled Fayet 2, dû à un court-circuit au niveau d'une résistance dans la chambre où elle logeait et non à l'explosion d'une bouteille de gaz, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique présente en son nom et au nom des cadres des œuvres universitaires et de l'ensemble de la famille universitaire ses sincères condoléances à la famille de la défunte, priant Dieu Le Tout Puissant d'entourer son âme de Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste paradis", a précisé la même source.

Les services de la Protection civile avaient affirmé dans un communiqué que "l'incident a eu lieu à 10:37 suite à une explosion d'une bouteille de gaz (camping gaz) causant le décès d'une jeune étudiante (24 ans), originaire de Tiaret". "Un incendie s'est également déclaré dans la chambre de la jeune fille", a-t-on ajouté.

De leur côté, les services de la Sûreté ont ouvert une enquête pour déterminer les tenants et aboutissants de cet incident.