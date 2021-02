Sabri Boukadoum en visite au Mali

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a entamé mercredi une visite au Mali où il s'est entretenu avec son homologue malien autour de la promotion des relations bilatérales et des efforts de paix dans ce pays voisin.

"Je suis arrivé ce matin à Bamako où j'ai été reçu par mon frère Zeyni Moulaye, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale dans la République du Mali, pays ami", a twitté M. Boukadoum.

"Je suis ravi des discussions fructueuses qu'on a eues et de notre détermination commune à poursuivre les efforts pour promouvoir les relations bilatérales et donner une forte impulsion au processus de paix et de réconciliation dans ce pays", a ajouté le chef de la diplomatie algérienne.

