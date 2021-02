Batna : décès d’un bébé et 7 blessés dans une fuite de gaz suivie d’explosion

Une fuite de gaz suivie d’une explosion à l’intérieur d’une habitation à la cité Tamechtat dans la ville de Batna, a causé le décès d’un bébé de 7 mois et des blessures à sept (07) personnes, a-t-on appris vendredi auprès du chargé de communication des services locaux de la protection civile.

Les personnes blessées, dont un jeune dans un état critique, ont été traitées sur les lieux du sinistre puis évacuées vers les structures de santé, a précisé à l’APS, le capitaine Zohir Nekaâ, détaillant que les premiers indices relèvent une fuite sur une bonbonne de gaz butane suivie d’explosion.

Le sinistre a causé des dégâts matériels importants dont l'effondrement de six (6) murs intérieurs et extérieurs de la bâtisse, l’effondrement de deux pièces de la même demeure et l’apparition de fissures sur les murs d’une habitation mitoyenne, a-t-on souligné.

Une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer les causes de cet accident.