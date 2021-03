Obésité en Algérie: 50% des hommes et un tiers des femmes souffrent de surpoids

Le surpoids et l’obésité deviennent un sérieux problème de santé publique. Selon les statistiques de l'Institut national de santé publique (INSP), « un Algérien sur deux et une Algérienne sur trois souffrent de surpoids ». À l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre l'obésité célébrée le 4 mars. Les spécialistes tirent la sonnette d’alarme et mettent en garde contre cette prévalence croissante de l'obésité au sein de la société.

Le Pr Rachid Malek, chef de service de médecine interne au CHU de Sétif, rappelle que « les personnes obèses sont exposées à plusieurs maladies graves, à l'instar des maladies cardiovasculaires, de l'Hypertension artérielle (HTA), du diabète et du cancer ». Il précise dans une déclaration à l’APS que « le monde souffre de trois pandémies que sont le diabète qui vient en tête, suivie de l'obésité puis de la Covid-19 ».

Les personnes obèses sont les plus exposées à contracter le coronavirus pouvant causer la mort, a-t-il ajouté, précisant que les obèses et diabétiques figurent en tête des cas contaminés au coronavirus ayant été hospitalisées.

Pour sa part, le directeur de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, Djamel Fourar a souligné que la prise en charge de l'obésité exigeait la conjugaison des efforts de tous les secteurs, chacun dans sa spécialité,

Le ministère a mis en place une stratégie nationale de lutte contre ce phénomène, a-t-elle rappelé.

De son côté, Pr Nassima Foudala, chef de service d'endocrinologie au CHU Lamine Debaghine (ex-Maillot) a mis l'accent sur l'impératif d'une lutte effective contre l'obésité, vu ses menaces sur la santé et le Trésor public.

Pr Bensmina, chef de service de diabétologie à l'Etablissement Hospitalo-universitaire (EHU) de Douéra a déploré, quant à elle, la situation sanitaire de certaines catégories d'âge chez les enfants dont le taux de surcharge pondérale a atteint un degré alarmant.

Pour prévenir cette maladie dangereuse, les spécialistes ont souligné la nécessité d'encourager la pratique du sport, la sensibilisation à une alimentation équilibrée et la lutte contre le tabagisme, en impliquant tous les acteurs de la société dans la prévention de cette maladie.

De son côté, le président de l'Association de protection et d’orientation du consommateur et de son environnement (Apoce), Mustapha Zebdi a déploré l'absence d'informations détaillées sur les ingrédients des produits alimentaires commercialisés, ainsi que leur taux de sucre et de sel, ce qui a fait augmenter le nombre des malades chroniques ses dernières années.