Championnats d'Afrique – Course en ligne : Saidi en argent, Reguigui en bronze

Les deux cyclistes algériens, Nassim Saïdi et Youcef Reguigui, sont montés respectivement sur la seconde et la troisième marches du podium de la course en ligne (élite), disputée ce samedi au Caire (Egypte), en clôture de la 15e édition des Championnats d'Afrique 2021 sur route.

Pour sa part, le Sud-africain Ryan Gibbons a été le premier à boucler les 156 km de cette épreuve et s’adjuge ainsi le titre continental.

Chez les juniors, Ayoub Sahiri s’est distingué lui aussi en reportant la médaille d’argent.

Avec ces trois nouvelles distinctions, l’Algérie boucle sa participation avec une moisson de 8 médailles (2 or, 2 argent, 4 bronze).