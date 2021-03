Ouverture du partenariat aux investisseurs privés dans les projets culturels

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a souligné, samedi à Oran, que son département ministériel ouvre le champs aux investisseurs privés dans les domaines du cinéma, du théâtre et de la musique, dans le cadre d’un partenariat qu’elle considère comme "une porte pour la création d’une dynamique économique au service de la culture".

Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite à la wilaya d’Oran, la ministre a indiqué que l’investissement des privés dans l’ouverture de théâtres et de salles de cinéma représente "un tournant aux niveaux économique et culturel", contribuant à la création culturelle, en sus des opportunités qu’il offre sur le plan économique (bénéfices, postes d’emploi, ..).

Mme Bendouda a inspecté le complexe de cinéma réalisé au niveau du centre commercial d’Es-Senia et s’est engagée à accompagner financièrement le projet dans le cadre d’un partenariat utile pour les deux parties.

Dans ce projet, les investisseurs se sont engagés, dans le cadre de la société "Gold Vision" à garantir la formation dans le domaine du cinéma et d’appliquer des tarifs réduits pur les étudiants, les élèves et les familles, de manière à permettre de promouvoir la culture cinématographique et son ancrage dans différentes couches de la société.

Ce complexe, qui comprend trois salles de 300, 200 et 100 places, sera lancé dans les prochains mois et les investisseurs ont promis la diffusion des derniers films internationaux à des prix raisonnables, alors que la ministre s'est engagée, pour sa part, de garantir la projection de films algériens dans cet espace, soulignant que le ministère a financé la production de pas mois de 30 films cinématographiques qui n’ont pas encore été projetés.

Malika Bendouda a indiqué que le film abordant la biographie du chahid Larbi Ben M’hidi sera projeté prochainement dans le cadre d’un programme tracé par le ministère et qui sera lancé le 13 mars en cours dans différentes régions du pays.

D’autre part, la ministre a procédé à l’inauguration du théâtre privé "En-nemla" (La Fourmi) au niveau de l’hôtel "Liberté", estimant que le temps est venu pour ouvrir le partenariat entre le ministère et les investisseurs privés.

A noter que l’investisseur Mohamed Affane accompagne, avec le ministère de la Culture, un projet d’ouverture de salles de théâtre dans les hôtels dans différentes wilayas du pays, à l’instar de Tamanrasset et Aïn Temoiuchent.

Concernant les salles de cinéma relevant du ministère, Mme Bendouda a fait savoir que 80 salles ont été recensées au niveau national, qui seront ouvertes à l’investissement privé sur le plan de la gestion, notamment les jeunes qui bénéficient de crédits concernant la promotion de l’emploi, à condition qu’ils soient artistes ou qu’ils ont une formation dans le domaine du cinéma.

La ministre a également inauguré le nouveau siège de la direction de la culture d’Oran à la cité "USTO" et a rendu visite au siège de l’association "Santé Sidi El-Houari" au niveau des "Bains turcs", un site archéologique dont la construction remonte à 1708, où elle a rencontré la société civile. APS