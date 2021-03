Championnats d'Afrique juniors-filles 2021 de cyclisme sur piste : l'Algérienne Nesrine Houili en or

L'Algérienne Nesrine Houili a décroché la médaille d'or au 500 mètres (juniors/filles) des Championnats d'Afrique 2021 de cyclisme sur piste, actuellement en cours au Caire (Egypte).

La jeune algérienne a bouclé la distance en 41 secondes, devançant ainsi l'Egyptienne Habiba Idriss (2e/42 sec) et la Sud-africaine Mckenzie Pedro (3e/43 sec).

Une troisième médaille donc pour Houili en l'espace d'une semaine, après les deux bronzes qu'elle avait décrochées aux Championnats d'Afrique sur route, clôturés samedi dernier au Caire.

La sélection algérienne avait terminé à la deuxième place au classement général de cette compétition, avec un total de huit médailles : 2 or, 2 argent et 4 bronze, derrière l'Afrique du Sud, vainqueur avec 19 médailles (14 or, 3 argent, 2 bronze), au moment où le Rwanda avait complété le podium, avec 13 médailles (1 or, 7 argent et 5 bronze).

Ces Championnats d'Afrique sur route s'étaient déroulés du 2 au 6 mars, dans la capitale égyptienne, où viennent de démarrer les Championnats d'Afrique sur piste, et qui s'y poursuivront jusqu'au 14 du mois courant.

La sélection nationale est présente au pays des Pharaons avec un total de 16 cyclistes, dont deux juniors (filles).

APS