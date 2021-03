Covid-19 : réception de 700.000 doses de vaccin "Sputnik V" ce vendredi

700.000 doses de vaccin usse anti-Covid 19 Sputnik seront réceptionnées ce vendredi, indique le directeur général l'Institut Pasteur d'Algérie (IPA), le Docteur Fawzi Derrar.

Dr. Derrar a annoncé, d'autre part, le parachèvement des négociations avec les laboratoires américains Pfizer, Johnson-Johnson (récemment accrédité) et "Noavavax" dont l'autorisation de mise sur le marché est en cours de validation par l'Agence américaine du médicament (FDA).

Le laboratoire "Noavavax" s'est engagé, selon Dr. Derrar, à "fournir cette matière à l'Algérie en premier".

Assurant que l'Algérie n'était pas en retard en matière d'acquisition de vaccins, M. Derrar a soutenu que ces allégations ne reposes ni sur des rapports ni sur aucun fondement scientifique.

Il a précisé que l'obtention progressive des doses "est due à la pression mondiale et à la large demande sur les vaccins", relevant que l'Algérie "suit de près tout ce qui se passe dans le monde en termes des variations du virus à l'effet d'acquérir des vaccins plus efficaces en adéquation avec ces changements".

Après avoir bénéficié progressivement du vaccin russe et chinois, le même responsable a fait état "d'autres consultations en cours avec un deuxième laboratoire chinois pour acquérir les doses nécessaires et "accélérer la cadence de la vaccination destinée aux différentes franges de la société".

"L'Algérie a élaboré une stratégie pour acquérir le vaccin et garantir une large couverture pour 70 % de la population, d'autant que la moitié des doses sera obtenue dans le cadre des mécanismes internationaux (COVAX et CDC de l'UA), et l'autre par la négociation directe avec les laboratoires concernés", a-t-il conclu.