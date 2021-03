Hemdani : "l'objectif de réaliser une collecte record de céréales cette saison"

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani a affirmé jeudi à Mila que "l'objectif tracé par le secteur pour la saison 2021-2021 est d'atteindre une collecte record des récoltes céréalières".

"Cette saison agricole augure d'une bonne récolte, toutefois, il est indispensable de réunir les conditions nécessaires pour la mener à bien et réaliser une collecte record", a précisé le ministre, après avoir suivi un exposé détaillé sur le secteur de l'agriculture, en marge de sa visite d'une exploitation agricole (publique-privée).

"Cela n'est possible qu'à travers la mise en place d'un plan de collecte, l'octroi de facilitations aux agriculteurs et le recours au système d'irrigation complémentaire en vue d'augmenter, cette saison, le rendement et la production", a souligné Hemdani, relevant que les 7% de surfaces irriguées à Mila qui recèle d'importantes capacités dans ce domaine "sont inacceptables et insuffisantes pour les années à venir".

Appelant à la nécessité d'intensifier les efforts pour doubler les surfaces irriguées à Mila, le ministre a fait savoir que celles-ci devront atteindre, cette saison, une superficie de 20.000 hectares à travers le territoire national dont d'importantes surfaces au Sud du pays".

Si le rendement augmente de 10 à 20%, les quantités importées seront réduites, et c'est "l'objectif escompté", a indiqué le ministre.

Concernant les expériences de culture du navette d'hiver (colza oléagineux d'hiver) dans la wilaya de Mila, ayant ciblé 282 hectares durant cette saison, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a salué les efforts consentis par tous les acteurs pour mener cette expérience à bien, indiquant que "le but de ce type de culture est purement économique".

"Les indicateurs actuels font état d'une augmentation des surfaces agricoles au cours de la prochaine saison", a-t-il fait observer, insistant sur la réunion de deux facteurs "essentiels" pour la réussite de la campagne de plantation du colza oléagineux au cours de la prochaine saison, à savoir: la logistique et l'octroi des facilitations nécessaires pour les agriculteurs, a ajouté le ministre.

Il a également indiqué qu'"il est possible d'atteindre les objectifs fixés dans le domaine de la culture du colza oléagineux, d'ici deux ans".