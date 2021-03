Ligue 1: la LFP fixe les dates de huit matchs en retard

La Ligue de football professionnel (LFP) a arrêté mardi les dates de huit matchs en retard du championnat de Ligue 1 qui se dérouleront désormais entre le 24 et le 30 mars.

Le derby algérois USMA - MCA comptant pour la 12e journée est programmé pour le vendredi 26 mars, à l'instar de deux autres rencontres : JSS-ESS et JSK-CSC.

La mise à jour du calendrier de Ligue 1 débutera le mercredi 24 mars avec la rencontre entre l'ASO et le CRB et se terminera le mardi 30 mars avec le déroulement de trois matchs : MCA-ASO, ESS-ASAM et JSK-RCR.

Mercredi 24 mars

ASO-CRB (12e journée)

Vendredi 26 mars

USMA-MCA (12e journée)

JSS-ESS (13e journée)

JSK-CSC (13e journée)