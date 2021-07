Ligue 1 : report de la 35e journée au 9 août

La 35e journée du championnat national de Ligue 1 est reportée au lundi 9 août, a annoncé ce vendredi le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, sur les ondes de la Chaîne 3 de la Radio Algérienne.

Programmée initialement pour le mardi 3 août, cette 35e sortie de la saison aura finalement lieu six jours plus tard, soit le lundi 9 août, afin d’épurer le calendrier de la Ligue 1.

À cet effet, la LFP a décidé d’avancer le match de la mise à jour de la 26e journée, USM Alger - JS Kabylie, devant avoir le vendredi 6 août, à la date du mardi 3 août.

De son côté, le match, JS Kabylie - WA Tlemcen, comptant pour la mise à jour de la 27e journée, se jouera le vendredi 6 août.

À la suite de ces changements, il sera possible de déterminer les futurs représentants algériens en Ligue des champions et Coupe de la Confédération africaine, au terme de la 35e journée, et ce, en prenant en considération le classement arrêté sur la base de la règle de l'indice des matchs disputés et points récoltés.

Concernant la finale de la Coupe de la Ligue, le premier responsable de la LFP a indiqué que son instance à proposer la date du mardi 10 août à la Présidence de la République et qu’elle est toujours dans l’attente d’une réponse.

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia