Belmadi : "Je suis engagé avec mon pays"

Annoncé sur le départ, après la fin des éliminatoires de la prochaine CAN 2021, le sélectionneur national a coupé court aux rumeurs en affichant sa volonté de poursuivre sa mission à la tête des Verts.

"Je suis engagé avec mon pays. C'est un projet commun, dont j'en fais partie. Il y a des joueurs et un environnement autour de nous, il faut que ce soit le plus sain possible, le plus propre possible. On voit que ce n’est pas ça. Il ne faut pas prendre le peuple et l’équipe nationale en otage. Il faut faire attention. On se dirige vers les qualifications de la Coupe du Monde et cela nécessite une synergie", a déclaré Belmadi à la presse après l'arrivée à Alger de la sélection nationale en provenance de Lusaka où elle avait fait match nul (3-3) avec son homologue zambienne.

Arrivé à la tête du Club Algérie en août 2018, Belmadi est en train d’écrire l’une des plus belles pages du football national. L’ancien capitaine des Verts a réussi à offrir à l’Algérie sa seconde étoile continentale en remportant la CAN 2019. Il a également assuré la qualification de l’Algérie pour la CAN 2021, décalée à 2022, dès la 4e journée des éliminatoires, sans oublier la belle série de 23 matchs sans défaite des camarades de Mahrez.