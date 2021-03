Ouverture de la conférence nationale sur la stratégie de prévention et de gestion des risques majeurs

Les travaux de la conférence nationale sur la stratégie nationale de prévention et de gestion des risques majeurs ont été ouverts samedi au centre international des conférences (CIC), Abdellatif Rahal (Alger) par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beldjoud et nombre de ministres et de responsables d'instances et d'entreprises nationales.

Organisée sous le thème "Une approche participative et intégrée", cette conférence de deux jours verra la participation de 60 experts représentant 12 secteurs ministériel en sus de 30 autres relevant d'entreprises et d'instances spécialisées.

Les travaux de cette conférence seront répartis sur 4 ateliers, le premier sur la prévention des risques majeurs tandis que le deuxième portera sur la prévision.

Le troisième atelier sera consacré à la gestion des catastrophes et des risques majeurs alors que le quatrième concernera la phase de rétablissement et le retour à la normale.

Dans son allocution, M. Beldjoud a affirmé que "cette conférence sera sanctionnée par des recommandations efficaces et précises qui seront traduits sur le terrain par les Pouvoirs publics tout en mettant en place un organe permanant de suivi dans l'objectif de les mettre en œuvre à même d'aplanir les difficultés". APS