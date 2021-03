Grand Prix de Tbilissi : Belkadi et Nourine éliminés au 2e tour

Les deux judokas algériens Amina Belkadi et Fethi Nourine ont quitté prématurément le Grand Prix de Tbilissi (Géorgie) après s’être faits éliminer au second tour, ce samedi lors de la seconde journée du tournoi.

Première à monter sur le tatami géorgien, Belkadi a bien négocié son entame de compétition face à une vieille connaissance. En effet, le tirage au sort a voulu que l’Algérienne, championne d’Afrique en titre, ai comme première adversaire la Marocaine, Sofia Belattar, dans un remake de la finale du dernier championnat d’Afrique.

Une fois de plus, le dernier mot est revenu à Belkadi qui s’est imposée par Ippon, après que la Marocaine ai reçu 3 Shido.

Au second tour, l’Algérienne, 30e Mondiale, est tombée sur plus forte quelle. Face à la Russe, Daria Davydova (15e Mondiale), la logique a été respectée avec la défaite de Belkadi, battue sur Ippon.

De son côté, Nourine a été éliminé dès son premier combat. Exempt du premier tour, l’Algérien a été dominé au second tour par l’Espagnol Salvador Cases Roca.

Dimanche, trois autres Algériens enfileront leurs kimonos pour tenter d'aller le plus loin possible, et ce, afin de récolter un maximum de points pour améliorer leur classement olympique.

Abderrahmane Benamadi (-90 kg) débutera la compétition face au Chinois Bu Hebilige, Kaoutar Ouallal (-78 kg) défiera la Britannique Emma Reid, tandis que Sonia Asselah (+78 kg) aura comme première adversaire la Péruvienne Yuliana Bolivar Gonzalez.