Energie renouvelables: les capacités installées en croissance de 50% en 2020 dans le monde

Plus de 260 gigawatts (GW) de capacité en énergies renouvelables ont été mis en place en 2020 à travers le monde, soit une croissance 50% plus rapide que celle qui avait été enregistrée en 2019, a indiqué lundi l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA).

Selon l'Agence, l'année 2020 a été une année "record" pour les nouvelles capacités en énergies, et ce, malgré le ralentissement économique dû à la pandémie de COVID-19.

Les statistiques annuelles publiées par l'IRENA en 2021 sur les capacités en énergies renouvelables montrent que ces dernières ont considérablement augmenté par rapport au total des nouvelles capacités de production énergétique installées et ce, pour la deuxième année consécutive.

Plus de 80% de toutes les nouvelles capacités d'électricité mises en place l'an dernier exploitent des sources d'énergie renouvelables.

Le solaire et l'éolien comptent pour 91 % de ces nouvelles capacités.

La croissance relative des énergies renouvelables s'explique en partie par le fléchissement, en termes nets, de la capacité de production d'électricité à partir de combustibles fossiles en Europe, en Amérique du Nord et, pour la première fois, en Eurasie (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Fédération de Russie et Turquie).

Au total en 2020, 60 GW de capacités nouvelles à base de combustibles fossiles ont vu le jour, contre 64 GW l'année précédente, ce qui montre que le tassement de l'expansion des combustibles fossiles se poursuit.

L'augmentation de la capacité installée (de 10,3 %) dépasse les projections de long terme qui tablaient sur une croissance plus modeste d'une année sur l'autre.

A la Fin de l'année 2020, la capacité mondiale de production d'énergie de sources renouvelables s'élevait à 2799 GW, l'hydroélectricité se tenant toujours en tête (1211 GW), bien que le solaire et l'éolien rattrapent rapidement leur retard.

Les deux sources variables d'énergies renouvelables qui ont dominé l'expansion des capacités en 2020 sont les nouvelles installations solaires (127 GW) et éoliennes (111 GW).

Ce sont la Chine et les Etats-Unis d'Amérique qui ont connu la croissance de marché la plus marquée et ce dès 2020.

La Chine, qui est d'ores et déjà le plus vaste marché des énergies renouvelables au monde, s'est dotée l'an dernier de 136 GW de capacité supplémentaire, pour l'essentiel en énergies éolienne (72 GW) et solaire (49 GW).

Les Etats-Unis d'Amérique se sont dotés quant à eux de 29 GW de capacité énergétique de sources renouvelables l'an dernier, soit une augmentation 80% plus rapide qu'en 2019, et répartie entre le solaire (15 GW) et l'éolien (env. 14 GW).

L'Afrique a poursuivi sur la voie d'un développement régulier avec de nouvelles capacités qui ont vu le jour sur le continent à hauteur de 2,6 GW, soit un peu plus qu'en 2019.

L'Océanie est restée la région à la croissance la plus rapide (+ 18,4%), bien qu'elle ne représente qu'une petite fraction de la capacité mondiale et que presque toute cette expansion ait eu l'Australie pour théâtre.

" Ce que ces chiffres révèlent, c'est une histoire tissée de résilience et d'espoir.

Malgré les défis et l'incertitude qui ont plané sur 2020, les énergies renouvelables sont devenues une source d'optimisme fondamental pour un avenir meilleur, plus équitable, résilient, propre et juste ", a déclaré le Directeur général de l'IRENA, Francesco La Camera.

