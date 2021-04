Annaba : 28 blessés dans une collision entre un bus et un semi-remorque

Vingt-huit personnes ont été blessées lundi dans une collision entre un bus de transport suburbain desservant la ligne entre Annaba et la circonscription administrative Draâ Errich et un semi-remorque, a indiqué un communiqué de la cellule de communication de la direction locale de la Protection civile.

La même source a précisé que le bus en provenance de Draa Errich, à bord duquel se trouvaient 46 personnes, est entré en collision avec un semi-remorque sur la RN 44, à proximité de la cité Oued Nil.

Les services de la Protection civile ont mobilisé 10 ambulances pour transférer les blessés, âgés entre 12 et 82 ans, dont neuf (9) hommes et 19 femmes à l’hôpital Ibn Rochd, a souligné le communiqué, détaillant que la plupart des blessures sont "légères" à l’exception du chauffeur du bus et de deux passagères qui souffrent de blessures de divers degrés.

Les services de sécurité compétents ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de cet accident.