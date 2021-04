Accidents de la circulation: 17 morts et 509 blessés en une semaine

Dix sept (17) personnes ont trouvé la mort et 509 autres ont été blessées dans 415 accidents corporels survenus, du 06 au 12 avril, dans les zones urbaines, a indiqué, jeudi, un communiqué des services de communication de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Comparativement aux statistiques enregistrées la semaine écoulée, le bilan des accidents de la circulation fait état d'une hausse du nombre des accidents (+16), des blessés (+45) et des décès (+09).

"Le facteur humain est la principale cause dans plus de 96% de ces accidents induits notamment par le non-respect du Code de la route, l'excès de vitesse, la fatigue, le manque de vigilance au volant et d'autres facteurs liés à l'entretien du véhicule", précise le communiqué.

La DGSN a réitéré son appel aux usagers de la route au respect du Code de la route et à la vigilance et la prudence lors de la conduite.

La DGSN rappelle également que le numéro vert 15-48 et de secours (17) sont mis à la disposition des citoyennes 24h/24h, a conclu le communiqué.