Mois du patrimoine : un riche programme pour cette édition 2021

Le coup d’envoi du mois du patrimoine, célébré comme chaque année entre le 18 avril et 18 mai, a été donné ce dimanche. À cette occasion, le Centre des Arts et de la Culture du Palais des Raïs (Bastion 23) a organisé une journée d'information sous le thème « Patrimoine culturel … de la préservation du passé à une alternative économique », indique le ministère de la Culture et des Arts sur sa page Facebook.

Cette manifestation vise à activer le rapprochement entre la sécurité, l’économie et la culture. Elle a pour but également de formuler une vision claire autour des moyens efficaces afin d'utiliser le patrimoine culturel comme source de revenus.

Outre cette journée informative, plusieurs autres manifestations sont programmées tout le long de ce mois, et à travers l’ensemble du territoire national, à l’image de la série de visites guidées, de conférences, de publications et d'hommages qui sera organisée au Musée national des Beaux-arts (Alger).

Ainsi, le public sera convié à une grande exposition de calligraphie contemporaine, des conférences et des visites guidées. De leur côté, les enfants retrouveront les ateliers du musée chaque mardi à partir du 27 avril.

El Bahia sera au rendez-vous

Pour sa part, la direction de la culture d’Oran a programmé plusieurs activités culturelles et artistiques, et ce, avec la participation d'établissements culturels et le mouvement associatif.

L’antenne d’Oran de l’Office national de l’exploitation et de gestion des biens culturels protégés a pris organisera des activités pour faire connaitre les vestiges et les monuments historiques et les savants de la région à travers les réseaux sociaux.

Par ailleurs, une soirée féminine sur "la poésie patrimoniale et les récits populaires", sera animée par l’association "Rahf" et des soirées littéraires de poètes populaires et de poésie classique à l’actif des associations "El Amel" et "Athar Al Aabirine".

À Tipaza, le Centre national de recherches archéologiques (CNRA) sera également de la partie et prendra part aux célébrations, avec, notamment, la présentation de toutes les missions du CNRA. Les chercheurs de cette institution préparent des expositions sur des supports graphiques, photos et textes, ainsi qu’une exposition des objets archéologiques découverts lors des projets, essentiellement au niveau de la place des Martyrs, à Alger.