Journée mondiale du travail : M. Belhimer félicite les travailleurs de son secteur et l'ensemble des travailleurs algériens

Le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a adressé samedi un message de félicitations aux travailleuses et travailleurs du secteur, en particulier et à l'ensemble des travailleuses et travailleurs algériens, à l'occasion de la Journée mondiale du travail.

"A l'occasion du 1er mai, Journée mondiale du travail, le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Pr Ammar Belhimer adresse ses félicitations et ses vœux les meilleurs aux travailleuses et travailleurs du secteur, en particulier, et à l'ensemble des travailleuses et travailleurs algériens, en reconnaissance de leurs efforts importants et de leur rôle de premier plan dans la garantie d'un service public noble au pays et au citoyen", a écrit M. Belhimer dans son message, cité dans un communiqué du ministère.

Le ministre a tenu "en ces jours bénis du mois sacré de Ramadhan à saisir l'occasion pour implorer Allah, Tout puissant, de lever cette pandémie et de combler tout un chacun de bonne santé", ajoute le communiqué.

APS