Le Pr Ryad Mahyaoui détaille les mesures sanitaires qui seront imposées aux frontières

Le protocole sanitaire mis en place pour accompagner l’ouverture progressive des frontières doit être scrupuleusement respecté pour ne pas revenir en arrière, appelle le Pr Ryad Mahyaoui, Membre du comité scientifique chargé de la lutte et du suivi de la pandémie de Covid-19 Invité à la Chaine 2 de la Radio Algérienne

Nous savons que l’Algérie fait appel à un certain nombre de professionnels qui viennent de l’étranger et interviennent dans différents secteurs. « Pour entrer sur le territoire algérien, ils seront soumis à des permis et à un protocole sanitaire stricte, sauf pour les ressortissants de pays qui connaissent de grandes difficultés épidémiologiques avec la propagation de variants agressifs». Pour ceux là, le protocole de contrôle sanitaire aux frontières sera renforcé afin de protéger le pays des nouvelles formes de la maladie, assure le Pr Ryad Mahyaoui qui précise « qu’il ne s’agit pas de stigmatiser tel ou tel pays.»

Néanmoins, lorsque le voyageur est en provenance d’un pays où les variants se propagent à grande échelle, le protocole exigera de « se munir d’un test PCR négatif de moins de 36h, un nouveau test sera effectué à l’aéroport d’arrivée au frais du voyageur, puis un isolement de 10 jours et encore une fois un test PCR, s’il est négatif, ils pourront effectuer leur mission », explique le Pr Mahyaoui. Un protocole « stricte », avoue le Pr Mahyaoui, « mais nécessaire pour protéger le pays.» Il insiste sur la nécessité, pour tout un chacun, de maintenir les niveaux de vigilance et de discipline élevés. « Les détails du protocole sanitaire pour voyager de et vers l’Algérie seront connu dans la semaine et seront largement diffusés », précise le Pr Mahyaoui.

Une bouffée d’oxygène

« Après plus d’un an de fermeture des frontières, il y a des algériens bloqués à l’étranger et qui sont en situation de difficulté, donc cette solution vient alléger cette détresse », rappelle le Pr Mahyaoui qui appelle à la patience car « l’ouverture sera progressive et il y a des cas prioritaires.» Même progressive, cette ouverture constitue néanmoins « une véritable bouffée d’oxygène et un espoir de voir enfin la lumière au bout du tunnel », commente la Pr Mahyaoui.

Cette ouverture bénéficie également à l’économie. « Les compagnies aériennes vont reprendre l’activité après un long arrêt. Il faut voir le bon côté des choses et s’armer de patience pour espérer retrouver une vie normale », rappelle le Pr Mahyaoui qui insiste sur la nécessité de respecter le protocole sanitaire pour ne pas être obligé de faire un pas en arrière. « Il faut agir avec responsabilité pour préserver cette ouverture », appelle encore le Pr Ryad Mahyaoui.