L'Office national de la météorologie a annoncé lundi dans un bulletin météorologique qu'une vague de chaleur affecte plusieurs wilayas du Sud du pays.

Avec un niveau de vigilance "Orange", ce bulletin météo est en cours de validité ce lundi au niveau des wilayas d'Adrar, Bordj Badji Mokhtar, In Salah et In Guezzam, précise le bulletin .

APS