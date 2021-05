Législatives du 12 juin : installation d'une commission mixte pour définir les modalités de prise en charge des dépenses de la campagne pour les jeunes

Une commission mixte composée de cadres de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) et des ministères de l'Intérieur et des Finances a été installée, lundi au siège de l'ANIE, chargée de l'élaboration d'un texte d'application pour la définition des modalités de prise en charge par l'Etat du financement de la campagne électorale au profit des jeunes candidats indépendants.

"La mise en place de cette commission mixte est intervenue, lors de la réunion regroupant le président de l'ANIE, Mohamed Charfi et le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud au siège de l'Autorité, à l'effet de "définir les mécanismes nécessaires à la mise en œuvre du décret en faveur des jeunes candidats indépendants, âgés moins de quarante (40) ans le jour du scrutin", a précisé un communiqué de l'ANIE.

Constituée de cadres de "l'ANIE, du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire et du ministère des Finances", la commission est chargée de "l'élaboration du texte d'application relatif à la définition des modalités du financement par l'Etat de la campagne électorale des jeunes candidats indépendants, âgés de mois de 40 ans le jour du scrutin, et ce avant le début de la campagne électorale", ajoute le communiqué.

La campagne électorale au titre des législatives du 12 juin prochain, débutera jeudi 20 mai courant.

Le nombre de listes ayant déposé les formulaires de candidature a atteint 2490 dont 1237 présentées au titre d'un parti politique et 1253 listes indépendantes, selon l'ANIE qui a indiqué que le nombre de dossiers de candidature déposés à l'ANIE était de 25416, dont 12854 dossiers déposés par des partis politiques et 12562 dossiers déposés par des indépendants.

1483 listes ont été acceptées "sans réserve" pour prendre part aux élections législatives prévues le 12 juin prochain dont 646 listes présentées au titre d'un parti politique et 837 listes indépendantes.