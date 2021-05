Bac 2021 : Lancement de l'opération d'élaboration des sujets et mise en quarantaine du staff supervisant

L'opération d'élaboration des sujets du Baccalauréat session 2021 a débuté mercredi à Alger, après la mise en quarantaine du staff en charge de cette mission pour une durée de 38 jours, dans le respect "des mesures sécuritaires et sanitaires strictes", a-t-on constaté sur les lieux.

En visite à l'Office national des examens et concours (ONEC) à Kouba (Alger), dans le cadre de la préparation des sujets du Bac-session 2021, le ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout a indiqué que le staff en charge de l'élaboration et du tirage des sujets, composé d'inspecteurs de l'Education nationale et de fonctionnaires de l'Onec entrerait en quarantaine pour une durée de 38 jours, qualifiant sa présence à cet "événement d'envergure" de signe de considération "des efforts à fournir par ce staff".

Il s'agit, a-t-il précisé, d'une opération "importante et très sensible", notamment dans cette conjoncture exceptionnelle imposée par la situation sanitaire, considérant cette démarche de "sacrifice fait au service de l'école algérienne et aux candidats à ces épreuves nationales", c'est également "un devoir national garant de la crédibilité des examens".

La crédibilité de ces examens fait l'objet justement "d'un intérêt particulier de la part des autorités publiques", a rappelé M. Ouadjaout, assurant que "ces préparatifs sont le fruit d'efforts énormes consentis depuis le début de l'année scolaire".

Le ministre a saisi l'occasion pour rassurer les élèves candidats au Bac ainsi que leurs parents quant aux sujets des examens qui se limiteront aux cours dispensés en présentiel, faisant part également des consignes sanitaires et préventives mises en place pour préserver la santé des candidats et celle des encadreurs de cette opération.

"L'Etat a mis en place tous les dispositifs nécessaires au bon déroulement des préparatifs et des examens dans un climat favorable", a-t-il conclu.

(APS)