Boukadoum participe à la réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la Palestine

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, participe jeudi à la réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tiendra au siège de l'ONU à New York pour examiner les derniers développements en Palestine et les crimes commis contre le peuple palestinien dans les territoires occupés, notamment à El-Qods et à Ghaza, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Lors de la réunion, M. Boukadoum prononcera un discours au nom du Groupe arabe, dont la présidence est assurée par l'Algérie durant le mois de mai, et rencontrera de hauts responsables de l'ONU, à leur tête son secrétaire général, Antonio Guterres, et le président de l'Assemblée générale, Volkan Bozkir, ainsi que nombre de ses homologues devant prendre part à la réunion.

Devant l'échec du Conseil de sécurité à mettre fin à ces graves pratiques, l'Algérie, au nom du Groupe arabe, et le Niger, au nom du groupe de l'Organisation de la coopération islamique, ont pris l'initiative de demander la tenue d'une réunion de l'Assemblée générale en vue d'amener l'ONU à assumer la responsabilité qui lui incombe pour faire cesser les agressions commises par les forces d'occupation contre les Palestiniens et employer tous les moyens disponibles pour les protéger et protéger leurs lieux sacrés.

M. Boukadoum a assisté également à une réunion de coordination regroupant les ministres arabes des Affaires Etrangères. "M. Boukadoum, a participé, en qualité de Président du Groupe arabe, à une réunion de coordination à laquelle ont pris part les ministres des Affaires étrangères du Qatar, de l'Arabie Saoudite, du Koweït, de la Palestine, de la Tunisie et de la Jordanie, qui se sont rendus à New York pour assister à la réunion d'urgence de l'Assemblée Générale, tenue à la demande du Groupe arabe et du Groupe de l'OCI pour discuter des derniers développements dans les territoires palestiniens occupés", précise un autre communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Au cours de cette réunion, le ministre a souligné "l'importance de la solidarité arabe et la nécessité de fédérer tous les efforts pour mettre fin à la violence et à la répression auxquelles font face les Palestiniens.

M. Boukadoum a affirmé que "le recours à l'Assemblée générale est intervenu à la lumière de l'incapacité du Conseil de sécurité à produire le moindre document ou à formuler une position consensuelle quant à la situation actuelle", soulignant que cette réunion permettra "la mobilisation d'un large soutien à la cause juste du peuple palestinien et à amener le Conseil de sécurité à assumer pleinement ses responsabilités".

Il a également appelé les ministres présents à "faire pression sur les acteurs clés pour mettre un terme à la violence et réactiver le processus de paix en vue de parvenir à une solution juste et durable de la question palestinienne qui permettrait la création d'un Etat palestinien indépendant avec Al Qods Echarif comme capitale, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies", indique le ministère dans son communiqué.

