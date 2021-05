Boukadoum appelle Guterres à inscrire le conflit palestinien au top de ses priorités

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a appelé jeudi le Secrétaire Général des Nations Unies, Antonio Guterres, à inscrire le règlement du conflit palestinien au top de ses priorités, exhortant à s’impliquer personnellement dans les efforts visant à mettre fin au carnage que vit actuellement le peuple palestinien.

M. Boukadoum a saisi l'occasion de sa participation à la réunion des MAE arabes à New York, et à laquelle a pris part le SG de l'ONU , pour appeler Antonio Guterres, à "s’impliquer personnellement dans les efforts visant à mettre fin au carnage que vit actuellement le peuple palestinien", indique un communiqué du ministère.

Il a rappelé que cet épisode de violence a commencé avec la répression des habitants d'El Qods durant le mois de Ramadan et les menaces d'éviction des habitants des quartiers de Cheikh Jerrah et de Silwan de leurs maisons en violation des différentes résolutions des Nations Unies, ajoute la même source.

Le chef de la diplomatie algérienne, qui assure la présidence du Groupe arabe à l'ONU pour le mois de mai a souligné que "la réalité est connue par tout le monde et qu’il est inutile de chercher des excuses pour justifier l’action de la puissance occupante".

Il a relevé que "toute la communauté internationale a failli à son devoir de protéger le peuple palestinien qui se trouve dans une situation précaire et vulnérable face à une machine de guerre aveugle", ajoute le communiqué.

A cet égard, il a exhorté le SG de l'ONU à lancer "un appel à la communauté internationale à fournir une assistance humanitaire d’urgence aux habitants de la Bande de Ghaza par le biais des différentes agences des Nations Unies".

M. Boukadoum a également plaidé en faveur d'"une solution durable à la question palestinienne qui permettra au peuple palestinien d'exercer ses droits inaliénables à un Etat indépendant dans les frontières de 1967 avec Al Qods Echarif comme capitale".

M. Boukadoum, a appelé aussi à la conjugaison des efforts de toutes les forces vives pour la "cessation immédiate de l'agression" sioniste sur les territoires palestiniens occupés.

"Le Groupe arabe estime que la gravité de la situation impose la conjugaison des efforts de toutes les forces vives en vue de la cessation immédiate de l'agression et de la prise en charge rapide de la crise humanitaire catastrophique sur l'ensemble des territoires palestiniens occupés et pour réunir le climat et les conditions favorables à la reprise du processus de paix", a précisé M. Boukadoum dans une allocution prononcée au nom du Groupe arabe au Nations Unies (que préside l'Algérie durant le mois de mai) à la réunion d'urgence de l'Assemblée générale sur la situation au Moyen-Orient et la cause palestinienne.

Devant l'échec du Conseil de sécurité à prendre une position claire à l'égard de l'agression sioniste contre les Palestiniens sans défense, l'Algérie, au nom du Groupe arabe, et le Niger, au nom du groupe de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), ont demandé la tenue d'une réunion de l'Assemblée générale en vue d'amener l'ONU à assumer la responsabilité qui lui incombe pour faire cesser les agressions commises par les forces d'occupation contre les Palestiniens et employer tous les moyens disponibles pour les protéger et protéger leurs lieux sacrés.

APS

APS