Judo - Championnats d’Afrique (2e J) : médaille d’or pour Nourine, Belkadi et Bellakehal se contentent du bronze

Fethi Nourine a offert à l’Algérie sa première médaille d’or dans l’édition 2021 des Championnats d’Afrique en disposant du Gambien, Njie Faye, lors de la finale de la catégorie des -73 kg, ce vendredi à Dakar (Sénégal), lors de la deuxième journée des épreuves individuelles.

Et de trois pour Nourine. Sacré champion d’Afrique en 2018 et 2019, le sociétaire du GS Pétroliers a reconquis sa couronne continentale, perdue en 2020 à Antananarivo (Madagascar), au terme d’une journée exceptionnelle.

L’Algérien de 29 ans a survolé les séries avant le début des choses sérieuses en demi-finales. Face à l’Egyptien Ali Abdelmouaty, Nourine a bataillé pour arracher son billet pour la finale au terme du Golden Score.

En finale, le seul médaillé d’or algérien dans ce rendez-vous a dû attendre les ultimes secondes pour marquer un Waza-ari et ainsi monter pour la 3e fois de sa carrière sur la plus haute marche du podium des Championnats d’Afrique.

Belkadi limite les dégâts

Contrairement à Nourine, Amina Belkadi a raté sa participation dans la capitale sénégalaise. La double championne d’Afrique de la catégorie des -63 kg a perdu son titre dès son premier combat. Exempte du premier tour, Belkadi s’est inclinée lors du second tour face à la Marocaine Sarah Harachi.

L’Algérienne a ensuite rectifié le tir lors du repêchage en gagnant deux combats, respectivement, face à la Malgache Damiella Nomenjanahary et la Camerounaise Helene Wezeu Dombeu pour remporter la médaille de bronze.

Outre le fait d’avoir perdu son titre, Belkadi a laissé passer l’occasion de remporter le maximum de points dans la course à la qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2021 (Japon).

Pour sa part, Souad Bellakehal (-70 kg) s’est également contentée de la breloque de bronze, après avoir réussi à atteindre le dernier carré.

De son côté, Houd Zourdani (-73 kg) a raté le bronze, lors de la finale du repêchage face à l’Egyptien, Ali Abdelmouaty, et termine à la 5e place.

Après deux journées de compétition, l’Algérie totalise 6 médailles (1 or, 1 argent, 4 bronze). Les trois premières breloques algériennes (1 argent et 2 bronze) ont été glanées jeudi, successivement, par Waïl Ezzine (-66 kg), Mohamed Rebahi (-60 kg) et Yasmine Halata (-57 kg).

Les épreuves individuelles de cette 42e édition des Championnats d’Afrique prendront fin ce samedi avec l’entrée en lice des sept autres judokas algériens. Il s’agit de : Kaouthar Ouallal (-78 kg), Sonia Asselah (+78 kg), Meroua Mammeri (+78 kg), Abderrahmane Benamadi (-90 kg), Oussama Kabri (-90 kg), Mustapha Yasser Bouamar (-100 kg) et Mohamed Sofiane Belrakaâ (+100 kg).

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia